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"Зеленского обвинят во всех грехах", - Гай поразил предсказанием по Донбассу, которое уже начало сбываться
Власти Российской Федерации и лично Владимир Путин пытаются подло манипулировать Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и отведении войск в частности, что может привести к катастрофическим последствиям.
Волонтер и офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай резко прокомментировал в Сети обвинение лидера России Владимира Путина в адрес Зеленского в отказе от отведения войск на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.
Предполагаю, что сейчас, после заявления Путина о несостоятельности Зеленского отвести войска, может быть снижена интенсивность обстрелов со стороны оккупационных войск РФ. Это будет сделано именно для того, чтобы побудить украинскую сторону начать разведение. Несмотря на то, что даже при таком сценарии, будут отдельные факты нарушения перемирия со стороны РФ, команда Зелеснкого скорее назовет снижение обстрелов "соблюдением режима тишины" и даст приказ на отвод войск. Вся эта ситуация возможно будет продолжаться до Нового Года. А там уже только Бог знает, что будет. Правда с февраля-марта мы имеем высокую вероятность дестабилизации страны и начала нового этапа эскалации и даже потери территорий. Судя по оперативной обстановки на границах. При таком сценарии, Зеленского обвинят во всех грехах, как и всю его команду вместе взятую, всех этих нянь, маникюрщиц, фотографов и рестораторов. Вопрос стоит только в том, как много мы позволим отхватить территорий? А то, что РФ будет пытаться это сделать говорит опыт Абхазии, Осетии, Чечни и Приднестровья. В урегулировании военного конфликта в Осетии 2008 года, а по факту агрессии РФ, принимал участие, кстати, именно господин Штайнмайер со своим планом. Сейчас 20% Грузии под оккупацией. При любых сценариях нас ждут тяжелые времена и да поможет нам Господь. Жаль времени и жизни людей. Напомним, президент РФ Владимир Путин возложил вину на Владимира Зеленского за срыв разведения сил под Петровским и Золотым. Он открыто заявил, что у лидера Украины якобы нет "политической воли". Путин констатировал срыв разведения еще до того, как об этом было публично заявлено. Сделал он это на заседании Совета глав СНГ в Ашхабаде. Агрессор представил свою версию произошедшего, а также обвинил в произошедшем лично украинского президента.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, предсказание, перемирие, сценарий, разведение, обстрелы, Зеленский
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