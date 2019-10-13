Арьев: "Что ждет Украину в ближайщем будущем" - аналитика

13.10.2019 08:48

По мнению нардепа от фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева, ближайшие месяцы это самое неблагоприятное время для проведения встречи в Нормандском формате.

Сейчас Европа всячески форсирует и продвигает встречу в "Нормандском формате", а нынешняя украинская власть этому потакает. Однако, как можно судить с последних событий, не то что ближайшие недели, но даже ближайшие месяцы – это самое неподходящее время для проведения саммита "Нормандской четверки". Такую точку зрения высказал в эфире телеканала "Прямой" народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев, информирует Диалог.UA.

"Я красной линии не вижу, а вижу размытые линии. Красные четко не обозначены. Но нет стратегии и понимания и, тем более, тактики. Один пример: Нормандский формат. Его сейчас форсируют, все время о нем говорили, что мы встретимся в Нормандском формате. Чтобы что? Зачем? Ради самой встречи, или чтоб что-то получить? Я скажу так: сейчас наихудшее время для того, чтоб проводить Нормандскую встречу", — заявил Арьев. Также он добавил, что в силу недавних событий, между Францией и Германией можно наблюдать некоторое сближение. Особенно учитывая их опасения, что Россия пойдет на сближение с Китаем. "Германия после того, что было расшифровано из разговора Зеленского с Трампом, ощутимо охладела. Украина показывает, что она на что-то готова, но немцы и французы точно ничего за нас не будут делать. И скажут: "Окей. Если вы на что-то готовы, то мы вам поможем что-то найти – то, что вы называете "формулой Штайнмайера", "формулой Зеленского-Путина", как угодно называйте эту формулу. Но сейчас самый худший момент для того, чтоб проводить эту встречу. И все равно сейчас о ней говорят. Это один единственный момент. Я уже не говорю о том, что мы не понимаем, что будет в предложенном законе об особом статусе для Донбасса. И тут как раз непонятная позиция", — подытожил Арьев.