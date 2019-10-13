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Кремль преследует несколько целей: эксперт пояснил, зачем Путин хочет встретиться с Зеленским
Для российского президента Владимира Путина его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским была бы выгодной, так как благодаря ей он мог бы решить важные для Кремля стратегические задачи. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Сегодня» рассказал известный политолог Андрей Окара. Он считает, что одной из самых важных заданий Москвы является «замять» ситуацию с малайзийским «Боингом», сбитым россиянами в небе над Донбассом.
«У Кремля несколько целей. В первую очередь, это уменьшение негативного имиджа на Западе. Кроме того, Москва добивается уменьшения санкций и возобновления экономических связей с Евросоюзом. Третье: ситуация с катастрофой МН17. В этой игре всем ясно, что именно произошло с «Боингом». Задача Кремля заключается в уменьшении негативных последствий, создании компромиссного варианта решения ситуация по «Боингу», уменьшить санкционный негатив, связанный с «Боингом», чтобы не говорили: «Россия сбила Боинг» – уйти от этой формулировки к более размытой, не столь трагичной», – сказал Окара.
Напомним, что во время недавно состоявшегося пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявлял, что он не прочь встретиться с Путиным, но в Кремле – против.
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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