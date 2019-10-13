Миллиард так миллиард: Кабмин принял решение по долгам перед шахтерами

13.10.2019 10:49

Кабинет министров одобрил выделение миллиарда гривен на выплату заработной платы шахтерам.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает segodnya.

Так, на заседании Кабмина были одобрены изменения в государственный бюджет на 2019 года, благодаря которым шахтерам выделят 1 миллиард гривен на погашение задолженностей по зарплатам. Одобренный правительством изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Рады с просьбой как можно быстрее принять решение.

Кроме того, правительство поручило "Нафтогазу", "Укрпочте" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития. Имущество, которое будет определено как избыточное, или непрофильное для деятельности – продать, или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через систему "Прозоро".

Напомним, госпредприятия увеличили долги по зарплатам горняков. В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам с государственных шахт, которые оказались в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 млн грн. Горняки даже собрались бунтовать. Недавно премьер-министр Алексей Гончарук обещал решить проблему с зарплатой шахтерам.

"Выплата зарплаты шахтерам – это большая проблема. Мы сегодня на заседании правительства договорились о решении последних бюрократических приготовлений, и в субботу (12 октября – Ред.) будет еще одно заседание правительства, чтобы принять решения об изменениях в госбюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам", – говорил он.