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«Он следит»: Украинская певица стала соседкой Зеленского и рассказала все о президенте

13.10.2019 20:59
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«Он следит»: Украинская певица стала соседкой Зеленского и рассказала все о президенте

Украинская певица Гайтана в интервью журналистке Кате Осадчей в программе «Світське життя», рассказала о жизни рядом с президентом, пишет Рoliteka.
Как оказалось артистка с супругом недавно переехала за город, став соседкой Президента Украины Владимира Зеленского.
По словам певицы, спать теперь можно еще спокойнее, ведь появилось много охраны. Кроме того, Гайтана предполагала, что в этом районе будет много пробок, однако ничего такого не оказалось.
На вопрос, видеться ли артистка в президентом, звезда ответила — ей кажется, что Зеленский иногда за ней следит, когда она катается на велосипеде: «Мне кажется, что он иногда следит за мной».
По словам певицы, она заметила, как авто Mercedes-Benz с темными окнами за ней медленно едет. Однако при этом украинская знаменитость предполагает, что, возможно, у нее появилась мания.
Также артистка рассказала — в районе построили памятник, чтобы Президент ехал и радовался, а дороги стали лучше.
К слову, Гайтана рассказала, что кортеж у президента небольшой. Водители устанавливают машины в разных точках, поэтому Президента просто так не поймаешь.
Артистка передала слова ее мужа, который «все знает», ведь ходит на рыбалку. К примеру однажды супруги полетели в Днепр, муж Гайтаны сказал: «Президент также полетел в Днепр в этот день. Может, ты попросишь его, чтобы он как-то взял нас на свой самолет?!»



Теги: Донбасс, слежка, певица, Зеленский
 
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