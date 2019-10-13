Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Появились фото и рассказ об украинке, погибшей в жуткой резне в Финляндии

13.10.2019 12:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появились фото и рассказ об украинке, погибшей в жуткой резне в Финляндии

23-летняя украинка Анна Лагода, погибшая в результате кровавой резни в торговом центре в городе Куопио, переехала в Финляндию два года назад. До этого она училась в ХНУ им. Каразина.

Об этом сообщает Обозреватель.

В Финляндию она переехала вместе с любимым человеком, Мартином Ладогой. Они жили в гражданском браке несколько лет, сам он родом из Эстонии.
"Они сыграли свадьбу в конце лета и уже мечтали о детях. Вместе они много путешествовали. Анна мечтала стать менеджером по туризму. Прошла курсы финского языка, знала английский и еще несколько языков. Поступила в этот колледж бизнеса. Она была очень светлой девочкой, ее трудно не заметить. И она всем помогала в трудную минуту", – рассказала изданию знакомая девушки.
Отметим, что Анна стала случайной жертвой преступника. Сначала он напал на учительницу и нанес ей два удара в область шеи. Они оказались не смертельными, учительница сумела убежать.
"Анна просто в тот момент оказалась рядом. Он напал на нее, ударил саблей по шее, и она упала. Тогда все бросились бежать. Одна девочка кинула в нападавшего стулом, но это ненадолго его отвлекло. Когда все выбежали из класса, он стал добивать Анну, которая лежала на полу. Он тыкал в нее саблей, нанес ей 28 порезов, два из них оказались смертельными", – пишет издание.



Теги: Украина, Донбасс, Финляндия, бизнес, колледж, преступник, гибель, жертва
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх