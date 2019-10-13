Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев

13.10.2019 18:38

В те годы Ванга знала, что к власти на Украине придут Петр Порошенко, Юли Тимошенко, Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Об этом говорится в программе "Основано на реальных событиях" телеканала НТВ.

О судьбе Зеленского болгарская провидица якобы знала еще тогда, когда тот ходил в школу. "Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь", – цитируют украинцы российских журналистов.

Также предсказательница предрекла тяжелую участь Европе. "И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой", – цитирует якобы слова провидицы news-fancy.