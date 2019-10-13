"С того света достал", - Захарова разозлилась из-за "черного списка" СБУ

13.10.2019 12:31

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова болезненно отреагировала на "черный список" СБУ российских артистов, которые поддерживают агрессивную политику Кремля. Она выступила с дерзким заявлением.

Захарова в Facebook обнародовала язвительное сообщение из-за того, что Киев продолжает себя ограждать от адептов "русского мира", передает Диалог.UA.

11 октября Минкульт Украины расширил "черный список" российских артистов, которые открыто поддерживают политику путинского режима в отношении Украины. Туда "загремели" еще 4 российских актера, которые сыграли в смехотворном пропагандистском сериале "Ополченочка". Речь о Наталье Колосковой, Юрие Миронце, Марии Пер, а также Анатолие Фалинском. О них Захарова не упомянула. Ее взбесило то, что на сегодня в "черном списке" Украины уже имеется 151 российский артист. "В СБУ для Минкульта составили список лиц, угрожающих безопасности Украины. Бабкина, Лунгин, Ярмольник, Кустурица, Гафт, Депардье... Всего 151 фамилия. Есть и "Кобзон". Иосиф Давыдович Кобзон. Он этих культурно-безопасных и с того света сумел достать", - написала пособница режима Путина. Тот факт, что Кобзон за открытую поддержку террористов Донбасса попал под запрет в Украине задолго до своей смерти, Захарова предпочла не вспоминать.