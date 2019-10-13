Сепаратист из Луганска Недовес заявился в Киев и угрожает украинцам

13.10.2019 17:14

Известный сепаратист, пособник оккупанта Андрей Недовес в соцсетях похвастался фото из Киева. Новость вызвала бурную реакцию у украинского общества. Коллаборанту советуют бежать быстрее в РФ.

Фото из Киева Недовес обнародовал на своей странице в Facebook. Украинцы уже разгромили адепта "русского мира" в комментариях, передает Диалог.UA. Луганский сепаратист Недовес имеется в "черном списке" украинского "Миротворца". Он активно помогал Москве в оккупации Донбасса, в частности, был волонтером у террористов "Л/ДНР", распространял сепаратистскую агитацию. Однако этому лицу пришлась не по душе нищая "народная республика", которую он помогал РФ "строить". Он заявился в Киев и начал угрожать. "Город-герой Киев. Мать городов русских. Он был всегда моим городом и таковым останется. Я не собираюсь отдавать его нацистскому скоту а-ля С14 и прочему человеческому компосту и отребью, еще бегающему в факельных колоннах по переименованным в честь трупоедов прекрасным улицам", - заявил пособник террористов. Патриотов сепаратист назвал "рогульским скотным двором" и пообещал, что "вычистит" от них Киев.

Украинцы возмущены появлением в Киеве идеолога "русской весны". Они призывают всех, кто увидит данное лицо, немедленно звонить в полицию. А самому Недовесу посоветовали в срочном порядке бежать в Россию, если он этого еще не сделал. Комментарии под постом сепаратиста очень красноречивы. "А чего не в Москву, к скрепам не тянет, строитель недоделанный?" - интересуются у пособника оккупанта. "Какое досадное самоубийство", - стебутся украинцы. "Про**ал Луганск и теперь Ктев в вватное кодло хочешь превратить, негодяй?" - возмущаются жители столицы. "Приехать-то оно не сложно… Совсем другое дело уехать живым и здоровым)))" - намекают комментаторы.