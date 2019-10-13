В НБУ предупредили Зеленского о Коломойском: "Это красная линия, опасность огромная"

13.10.2019 14:16

Международный валютный фонд прекратил сотрудничество с Украиной из-за скандала с олигархом Игорем Коломойским, который хочет вернуть себе контроль над национализированным ПриватБанком. Это уже подтвердили в Нацбанке Украины.

О серьезной опасности инвестиционного климата Украины рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает передает Диалог.UA со ссылкой на Reuters.

Миссия МВФ покинул Украину в сентябре 2019 года. Рожкова подтвердила информацию о том, что причиной "демарша" фонда стали переговоры новых властей Украины с Коломойским по поводу ПриватБанка. Олигарх ставит под удар выплату нового транша Украине, да и весь инвестиционный климат страны. "Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", - открыто сказала она. Представительница НБУ подчеркнула, что МВФ не возобновит сотрудничество с Киевом, пока спор с Коломойский не будет улажен. И уступок олигарху быть не должно. "Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", - отметила Рожкова. С ее слов, МВФ ждет сигнала от Киева, что и ПриватБанк, и НБУ останутся независимыми и далее. Усугубляет ситуацию то, что Зеленский так и не начал обещанную в своей предвыборной кампании борьбу с олигархами. С реформами та же ситуация. Если суд примет решение в пользу Коломойскому, и Украине придется выплатить ему миллиарды, для экономики страны это станет огромным ударом, заверила замглавы НБУ. Начнется отток инвестиций и замедление роста экономики. Сотрудничество с МВФ, которому нужна ясность, будет заморожено надолго.