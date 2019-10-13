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Жебривский: Члены НВФ могут легитимно работать в СБУ
13.10.2019 09:10
На сегодняшний день существует угроза легитимизации незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» на Донбассе.
Об этом в эфире ObozTV заявил бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает donpress.
Так, комментируя слова нардепа от фракции «Слуга народа» Богдана Яременко о формировании «народной милиции» в ОРДЛО, Жебривский отметил, что если члены НВФ получат возможность служить в «народной милиции», то о разоружении НВФ не может быть и речи:
«Это даже не амнистия, это легитимизация… Это те, кто пытал украинских военных и патриотов. Они сегодня захотят и останутся работать уже не в МГБ, а в СБУ — в скобках ФСБ».
Теги: Украина, Донбасс, милиция, СБУ, легитимность, ФСБ, ДНР, ЛНР, Жебривский, МГБ, НВФ
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