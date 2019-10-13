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Журналист: «атошники» Арахамии забыли спросить, кто им деньги предлагал – Путин или «Порох»
Интервью главы фракции «Слуга народа» Арахамии «Левому берегу» - вроде как искреннее, но с гнильцой. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист Алексей Панич, комментируя заявление нардепа о том, что во время проведения акции «Нет – капитуляции» на Майдане в прошлое воскресенье были люди, которые пришли туда за деньги. Это, якобы известно Давиду от знакомых ветеранов АТО.
Алексей Панич отмечает, по таком заявлении становится видно, что в айти-секторе Арахамия, наверное, профи, а в политике – совсем зеленый. Журналист пишет, больше всего понравились две цитаты. Первая, о том, что приблизительно 85% «Слуг народа» в парламенте не допустит капитуляции. Из сказанного следует, что приблизительно 15% той же фракции, значит, допустят капитуляцию. Можно сказать Давиду: спасибо за откровенность.
По словам журналиста, вторая цитата уже стала культовой, о том, что его знакомым «атошникам» звонили и предлагали за деньги посетить Майдан. А дальше Арахамия как бы невзначай предположил, что денежки мог давать, либо «Порох», либо Путин. То есть,
Теги: Донбасс, Путин, деньги, Порошенко
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