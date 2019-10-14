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Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака
Российский астролог и путешественник Александр Калаха сделал прогноз для некоторых знаков зодиака, рассказав, что им стоит ожидать в период с 11 по 20 октября, передает replyua.net.
Отметим, эксперт пока что опубликовал предсказание для овна, тельца, близнецов, рака и льва. И так, на этой неделе овнам нужно беречь своё здоровье, и при малейших намеках на старые болячки нужно идти к врачу. В личной жизни овнам нужно делиться секретами, необходимо поделиться наболевшим и проявить доверие, вы получите понимание от партнера . Будет серьезный разговор от которого может стараться уходить партнёр, но вы сможете вывести его на чистую воду. Кроме этого, астролог пишет, что для этого знака зодиака период сейчас не из приятных, и необходимо работать над своими страхами, необходимо решаться на смелый поступок , и не думать, что без потерь выиграете эту битву.
Что касается тельцов, то в этот период им очень повезёт с финансами, на руках окажется крупная сумма денег, актуальны крупные продажи или покупки, особенно касаемо машины. Сейчас вы найдёте идею, которая принесёт хорошие деньги в будущем. Безработные тельцы найдут работу, или получат премию. Ожидайте финансовую поддержку от любимого человека или приятный подарок. В личной жизни приятные перемены. Одинокие тельцы встретят любовь, и судя по всему человек из другого города, ожидайте что друг неожиданно признается в чувства . В другом случае вы найдёте компромисс с партнером, можете помириться с бывшим партнёром . Вполне начнётся служебный роман, знакомство в поездке. Проявляйте романтику, делайте сюрпризы друг другу, будьте щедры и вам ответят взаимностью.
Прогноз для близнецов с 11 по 20 октября очень хороший. У вас начнётся романтический период. Сосредоточитесь сейчас на любимом человеке. У вас будет серьезный разговор, ожидайте признания в чувствах или предложения выйти замуж. Беритесь за сложную задачу, решайтесь на смелые шаги, вы сможете оставить ваши страхи позади, делайте то, что боитесь. Участвуйте в конкурсах и мероприятиях, лотереях и ставках, вам сейчас фартит. Со здоровьем все очень сложно, если вовремя лечить болячку, то можно избежать серьёзных последствий. Излишний трудоголизм ударит по здоровью, появятся воспалительные процессы, сходите к врачу.
Раков в этот период ждет переезд в другой район, город или стран . Вы сможете определиться где будете жить, вы оформите удачную сделку по недвижимости и можете надолго остаться в этом дом , вам повезёт с районом или отелем. В личной жизни серьезные перемены, тут и признания в чувствах или можно начать жить вместе, ожидайте предложения замуж. Одинокие раки встретят любовь, и вполне в отношениях будут расстояния и скорая встреча.
У львов сейчас важный период в работе. Вы сможете завоевать авторитет на работе, и являетесь сильным звеном коллектива. По работе достигните поставленной цели и получите улучшение условий труда в виде бонусов, и нового помещения. В этот период будет эффективно заниматься повышением квалификации, проходите курсы, найдите интересные книги. Новые знания дадут сильный толчок в развитии. Успешный период в обучении, будет не сложно сдать зачёты, экзамены и стажировку. Кроме этого, в этот период будете обеспокоены проблемами домашнего питомца , вполне готовы завести себе домашнее животное.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астролог
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