Чубаров обратился к Эрдогану из-за встречи с «Крымскими депутатами»

14.10.2019 21:01

Пребывание так называемых «депутатов» на конференции в Стамбуле расценивается как игнорирование ее организаторами позиции ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЭС по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рафат Чубаров в «Фейсбук».

«Главе Турции были представлены члены национальных делегаций государств — участниц III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в том числе и делегации Государственной Думы Российской Федерации, в состав которой были включены так называемые депутаты Госдумы, которые были незаконно избранные на временно оккупированной РФ украинской территории», — написал Чубаров.

Глава Меджлиса отметил, что представители Крыма в российской делегации являются непосредственными организаторами и исполнителями многих незаконных и преступных деяний на полуострове.



«Представленные „депутаты Госдумы РФ“ способствовали временной оккупации Российской Федерацией Крыма, запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа — высшего представительного органа коренного народа Крыма, преследованиям, арестам и лишению свободы членов Меджлиса крымскотатарского народа и активистов крымскотатарского национального движения», — отметил гон.

Чубаров считает, что действия Кремля являются попытками привлечения мировых лидеров к легитимизации аннексии Крыма и оправданию преступлений против украинского и крымскотатарского народов, а также попыткой навредить отношениям Украины с Турцией.

«Российская пропагандистская машина пытается создать вокруг провокации с включением в состав делегации РФ, представленной президенту Турции, „депутатов Государственной Думы“, незаконно избранных на временно оккупированной РФ украинской территории, информационную завесу якобы признание Турцией незаконной аннексии Крыма!», — подчеркнул Чубаров.

Он отметил, что только принуждение России к международному праву обеспечит мир и стабильность в Черноморском регионе, территориальную целостность и суверенитет Украины, защиту права и свободы крымскотатарского народа.





В своем обращении Чубаров призвал президента Турции Реджепа Таипа Ердогана принять совместно с Украиной и международным сообществом особые усилия по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины.

Источник: https://donpress.com