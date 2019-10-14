- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Встреча Зеленского и Путина на грани срыва, озвучено самое сложное условие: «Последний шанс»20:04
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака19:48
- В Киеве проходит масштабный марш против капитуляции19:30
- Соперник Усика удивил хитрым планом на бой, который с треском провалил: «Я хотел…»19:13
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- Зеленский выступил с сильной речью на Донбассе в День защитника Украины 18:35
- Украинцам урезают субсидии: кто первый в списке18:20
- Скандал с Гончаруком гремит на всю страну, появилось неожиданное заявление: «Не имею никакого отношения»18:05
Чубаров обратился к Эрдогану из-за встречи с «Крымскими депутатами»
Пребывание так называемых «депутатов» на конференции в Стамбуле расценивается как игнорирование ее организаторами позиции ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЭС по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом заявил Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рафат Чубаров в «Фейсбук».
«Главе Турции были представлены члены национальных делегаций государств — участниц III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в том числе и делегации Государственной Думы Российской Федерации, в состав которой были включены так называемые депутаты Госдумы, которые были незаконно избранные на временно оккупированной РФ украинской территории», — написал Чубаров.
Глава Меджлиса отметил, что представители Крыма в российской делегации являются непосредственными организаторами и исполнителями многих незаконных и преступных деяний на полуострове.
«Представленные „депутаты Госдумы РФ“ способствовали временной оккупации Российской Федерацией Крыма, запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа — высшего представительного органа коренного народа Крыма, преследованиям, арестам и лишению свободы членов Меджлиса крымскотатарского народа и активистов крымскотатарского национального движения», — отметил гон.
Чубаров считает, что действия Кремля являются попытками привлечения мировых лидеров к легитимизации аннексии Крыма и оправданию преступлений против украинского и крымскотатарского народов, а также попыткой навредить отношениям Украины с Турцией.
«Российская пропагандистская машина пытается создать вокруг провокации с включением в состав делегации РФ, представленной президенту Турции, „депутатов Государственной Думы“, незаконно избранных на временно оккупированной РФ украинской территории, информационную завесу якобы признание Турцией незаконной аннексии Крыма!», — подчеркнул Чубаров.
Он отметил, что только принуждение России к международному праву обеспечит мир и стабильность в Черноморском регионе, территориальную целостность и суверенитет Украины, защиту права и свободы крымскотатарского народа.
В своем обращении Чубаров призвал президента Турции Реджепа Таипа Ердогана принять совместно с Украиной и международным сообществом особые усилия по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, меджлис, Эрдоган
- Ради Мустафы Джемилева татары с боем прорвались через заблокированную крымскую границу (ВИДЕО)
- Власти РФ против крымских татар - «прокуратура» оккупированного Крыма запретила деятельность Меджлиса
- У ПАРЄ підписали декларацію з вимогою до Росії відновити Меджліс
- Аксёнов пригрозил признать крымских татар экстремистами
- Подробности обыска домов крымских татар ФСБшниками (ВИДЕО)
- Меджлис: Крым в любом случае будет в составе Украины
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- Пушилин уволил Яценко с должности «министра связи ДНР»13:00
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска12:40
- Подразделения НВФ сорвали разведение сил в Золотом12:21
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы12:02
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Встреча Зеленского и Путина на грани срыва, озвучено самое сложное условие: «Последний шанс»20:04
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака19:48
- В Киеве проходит масштабный марш против капитуляции19:30
- Соперник Усика удивил хитрым планом на бой, который с треском провалил: «Я хотел…»19:13
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- Зеленский выступил с сильной речью на Донбассе в День защитника Украины 18:35
- Украинцам урезают субсидии: кто первый в списке18:20
- Скандал с Гончаруком гремит на всю страну, появилось неожиданное заявление: «Не имею никакого отношения»18:05
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее16:34
- Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке15:33
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома