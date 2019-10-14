Каким будет 2020-й для каждого из нас по Восточному гороскопу

14.10.2019 14:31

Сразу скажем, что по восточному календарю новый год начнется не 1-го, а лишь 25-го января 2020 года, а его хозяйкой станет Белая Металлическая Крыса. Животное это быстрое, сообразительное, запасливое и чрезвычайно осторожное. Этими качествами Крыса одарит своих друзей, рожденных в год Быка, Кролика и Дракона. Для них год будет самым счастливым. Неплохим этот период станет для Собаки, Свиньи и Обезьяны, с которыми Белая Крыса также находится в приятельских отношениях. А вот Лошади и Петуху стоит всерьез опасаться всевозможных проблем, которые им то и дело будет создавать хозяйка данного периода.

В то же время скажем, что по восточному календарю наступает новый 12-летний цикл, а значит, этот год станет временем новых открытий и прекрасных начинаний. Нужно лишь воспользоваться шансом на лучшую жизнь, который, несомненно, получит каждый житель нашей необъятной планеты.

Итак, каким будет 2020 год для каждого человека в зависимости от его года рождения?

Крыса

Довольно ответственным обещает быть наступающий год для личностей, рожденных в год Крысы. Это их год, а значит, нужно быть готовым к возможным переменам и даже ударам судьбы. От выдержки и стойкости Крыс зависит результат, с которым они закончат этот период. Возможно, эти личности сменят место жительства, найдут новую работу или получат вызов, который заставит их собрать всю волю в кулак. Как вариант, Крысы могут обнаружить в себе новый интересный талант, который заставит их поменять взгляды на жизнь. В любом случае, помните, что развивая в себе коммуникабельность и проявляя чудеса изворотливости, вы сможете выйти на новый уровень развития.

Бык

Для Быков наступает «золотое время», а значит, период, когда у этих людей будет получаться абсолютно все. Любая задумка или цель, которую поставят перед собой Быки, удивительным образом начнет сбываться и воплощаться в жизнь, фактически без усилий. И чем раньше личности, рожденные в год Быка, поймут, как им повезло, тем больше у них шансов закончить 2020 год на мажорной ноте. Представители данного знака избегают риска, но в наступающем году нужно идти на авантюры и соглашаться на сомнительные предприятия. Благодаря вашей удаче они обязательно приведут к успеху. Важно лишь, чтобы от успехов у этих людей не закружилась голова.

Тигр

Для Тигров наступающий год пройдет в относительном спокойствии и рутине. К слову, это прекрасная новость, ведь предыдущие годы привнести в жизнь этих личностей немало потрясений, после которых хочется тишины и спокойствия. В идеале лето следует посвятить отдыху за границей. В путешествии Тигры смогут не только отдохнуть телом и душой, но и завести новое интересное знакомство, которое обещает массу приятных эмоций и выгод в будущем. Важно лишь помнить, что наступающий год не подходит для конфликтов и действий, связанных с криминалом. В противном случае у Тигров может начаться черная полоса в жизни.

Кролик

Довольно удачным год Белой Крысы обещает стать для людей, рожденных в год Кролика. Эти личности имеют все шансы увеличить свои доходы за счет развития, а также благодаря неожиданной удаче, которая будет подстерегать их весной. Возможно, речь идет о полученном наследстве или выигрыше в лотерею, а потому даже если вы никогда не покупали лотерейные билеты, в 2020 году делайте это обязательно! К тому же данный период идеально подходит для того, чтобы разобраться в своих отношениях и сделать решительный шаг вперед. Кролик может сделать предложение руки и сердца или узнать о скором пополнении в семействе.

Дракон

Год роста и развития наступает у личностей, рожденных под знаком Дракона. Будьте готовы к тому, что уже в начале года ваш потенциал оценят очень высоко, а значит, могут предложить высокую должность. К слову, прорыв может произойти и в личной жизни. Дракон может встретить любимого человека, благодаря которому завяжет с прошлым, откажется от вредных привычек и станет совершено другим человеком. Подобные перемены особенно ожидаемы во втором полугодии. При этом окружающие будут возлагать на представителя данного знака определенные надежды в 2020 году, и от того, справится ли Дракон с такой ответственностью, будут зависеть трудовые и дружеские отношения этого человека.

Змея

Год 2020 станет для Змей настоящей проверкой на прочность. Уже в первые месяцы на этих людей могут свалиться серьезные проблемы, которые заставят их поменять образ жизни и отказаться от многих благ, доступных ранее. Не стоит опускать руки, в этот период как никогда важно проявлять силу воли и самоотверженность. К тому же благодаря своему положению мудрая Змея сможет разобраться, кто ему друг, а кто был рядом только из корыстных побуждений. Если этот человек все будет делать правильно, в конце года он вернется в нормальное русло и его жизнь будет даже лучше, чем прежде.

Лошадь

Високосный год не станет критичным для личностей, рожденных в год Лошади, но заставит этих людей больше надеяться на себя и не страшиться ответственности. Наступающий период отлично подходит для того, чтобы начать жизнь «с чистого листа», а значит развестись, если брак не приносит удовлетворения, или сменить место работы. Кроме того, в 2020 году Лошадям стоит задуматься о получении образования или повышении квалификации. Любая инициатива, позволяющая расширить свой кругозор и стать профессиональнее, будет удачной для людей, рожденных в год Лошади. В будущем накопленные знания и опыт им очень пригодятся.

Коза

В начале 2020 года Козам предстоит отстаивать свою позицию и подтверждать собственный статус. Вероятно, для этого придется немало трудиться и контролировать себя, что легкомысленной Козе делать будет невероятно трудно. Возьмите себя в руки и старайтесь быть лучшими во всех аспектах жизни. Уже во второй половине года вы сможете почивать на лаврах своих побед. Вообще, в конце года Козе следует хорошо отдохнуть и сосредоточиться на своих личных желаниях. Данный период как никакой другой подходит для воплощения в жизнь самых безумных планов. Делайте все, что вашей душе угодно, и неважно, что скажут окружающие!

Обезьяна

Жизнерадостные и коммуникабельные Обезьяны проживут 2020 год на одном дыхании, но только если отбросят мнительность, и не будут волноваться из-за мелочей, которые не стоят их внимания. Особую ценность в этом году приобретут идеи, которые будут возникать в светлой голове Обезьяны. Не бойтесь озвучивать их окружающим и старайтесь реализовать на практике. Белая Металлическая Крыса, как хозяйка данного периода, поможет вам во всех начинаниях. «Ложкой дегтя» в этом году для Обезьян станет их здоровье. Летом и в начале осени этим людям необходимо проверить состояние позвоночника и суставов. Вероятно, основные проблемы придут именно оттуда.

Петух

Белая Металлическая Крыса является противницей Петуха, а потому в этом году станет посылать личностям данного знака различные испытания и ставить палки в колеса. Будьте готовы к тому, чтоб уже весной у вас возникнут серьезные разногласия с любимым человеком. Если Петух не проявит спокойствие и рассудительность, вероятно, ему предстоит столкнуться с разводом. Проблемы могут возникнуть и на поприще бизнеса. Возможно, у Петуха появятся серьезные конкуренты и придется немало потрудиться, чтобы доказать свое превосходство. В общем 2020 год станет периодом испытаний для личностей данного знака. Но те, кто достойно пройдет этот период, станут еще сильнее.

Собака

Собакам в 2020 году следует сделать акцент на новые знакомства и укрепление дружеских связей. Без поддержки друзей, без необходимых связей Собакам будет чрезвычайно сложно двигаться вперед и ощущать радость жизни. Поэтому уже с первых месяцев нового года старайтесь вести активный образ жизни, чаще взаимодействовать с окружающими людьми и не стесняться знакомиться с теми, кто вам искренне нравится. А еще, последние месяцы года станут невероятно удачными для Собак в каждой из сфер жизни. Будьте наглее и верьте в свою удачу! Жизнь обязательно вознаградит вас за смелость и подарит немало побед!

Свинья

Для людей, рожденных в год Свиньи, этот период станет временем, когда можно отдохнуть, пожить на широкую ногу и воплотить в жизнь свои самые большие желания. Свиньи хорошо потрудились в прошлый период, благодаря чему теперь могут без особых усилий продвигаться вперед и больше времени уделять себе любимым. Кстати, в этом году у представителей данного знака есть все шансы выйти на новый уровень отношений с любимым человеком или задуматься о пополнении в семействе. Год подходит для позитивных перемен, к примеру, для строительства дома или переезда в более благополучную страну.

from-ua.com