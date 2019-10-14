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Православные христиане сегодня отмечают Покров Богородицы
14.10.2019 10:45
Сегодня, 14 октября, православные христиане всего мира отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Именно на Покров подводили итог года. Домашнюю скотину с этого дня переводили на зимний корм.
Также на Покров принято наблюдать за погодой. Если день был ветреным — такой же будет ветреной и весна. Если ветер с юга — зима будет теплой.
В этот праздник девушки молятся о замужестве.
Предки верили, что на Покров нежелательно заниматься уборкой и другими домашними делами. Лучше посвятить этот день молитвам, проявить внимание к близким.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздник, религия, христианство, Покров Пресвятой Богородицы
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