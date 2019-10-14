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Скандал с Гончаруком гремит на всю страну, появилось неожиданное заявление: «Не имею никакого отношения»
Глава Кабмина Алексей Гончарук прокомментировал свой недавний поход на вечеринку Veterans Strong PARTY, где выступала ультраправая группа «Сокира Перуна»
Напомним, Гончарук и ряд других высокопоставленных личностей посетили 13 октября благотворительный рок-концерт, чтобы поздравить ветеранов накануне Дня защитника Украины. Как сообщает Politeka, после этого в сети разразился скандал, Гончарука обвинили в симпатиях к националистам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Дело в том, что исполнители, выступавшие в тот вечер на сцене, имеют весьма определенную репутацию националистов.
В частности, после концерта группы «Сокира Перуна» в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов.
Также ситуацию раскачало и само выступление Гончарука, а именно, его слова «Спасибо вам, что вы есть», которые муссируются обвинителями.
Позднее премьер-министр расставил все точки над «i», объяснив, что именно произошло, у себя на странице в Фейсбук. По его словам, он встретился с представителями «Движения ветеранов Украины» и сделал свой вклад в сборе средств в госпиталь, так как мероприятие было благотворительным.
Гончарук акцентировал внимание на том, что следовал Программе деятельности правительства, в которой прописано, что отношение к ветеранам должно быть почтительным и уважительным.
«К самому концерту я не имею никакого отношения. Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. Считаю это делом движения ветеранов, которые устраивали мероприятие или независимой радиокомпании, которая обеспечивала музыкальную программу вечера. В любом случае, это не дело главы Правительства — диктовать нашим защитникам, какие песни петь. В то же время, чтобы не было никаких вопросов: я не разделяю ни человеконенавистнической идеологии — ни нацизма, ни фашизма, ни коммунизма», — подытожил Гончарук.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, Кабмин
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