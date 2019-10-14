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Тарифы на коммуналку не снизят: министр назвала причину
14.10.2019 13:40
Несмотря на заверения Зеленского о том, что он сделает все для снижения тарифов за коммунальные услуги для населения, ожидать этого не стоит. Более того, парламент намерен внедрить рыночные цены для населения.
Министр финансов Оксана Маркарова считает, что нынешние тарифы неактуальны, так как меньше могут платить, как люди с низкими доходами, так и с высокими.
Тем, кто не сможет оплачивать по данному тарифу, поможет правительство посредством субсидий.
«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги»,
— добавила Маркарова.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, тариф, коммунальные услуги
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