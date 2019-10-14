Украинцам урезают субсидии: кто первый в списке

14.10.2019 18:20

В проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено на 7 млрд гривен меньше субсидий, чем в 2019 году.

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что это вызвано тем, что заработные платы в Украине росли более быстрыми темпами, чем инфляция.

"Вы знаете, что в этом году зарплаты росли более быстрыми темпами, чем рост инфляции. У нас были месяцы, когда на 20% и более возрастала заработная плата, причем инфляция у нас заложена на этот год – 7%. Это означает, что доход рос у людей реальный – где 13%, то таким образом, 15% доходов домохозяйств будет уменьшаться по сравнению с этим годом", – отметила народный депутат фракции "Слуга народа".

По словам Третьяковой, показатель “энергетической безопасности” домохозяйств при назначении субсидии будет контролироваться.

Источник: https://from-ua.com