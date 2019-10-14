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В Киеве проходит масштабный марш против капитуляции
В Киеве сегодня, 14 октября, проходит марш против капитуляции. В акции принимают участие десятки тысяч киевлян.
«Это еще один день, когда президент должен понять, что договариваться с Путиным — это не доброе дело», — написал эксперт движения «СтопТеррор» Семен Кабакаев.
По его словам, тысячи людей пришли, чтобы высказать свою позицию.
Марш прошел от памятника Шевченко к Майдану незалежности. Людей настолько много, что хвост колонны до сих пор находится у памятника, хотя протестующие, находящиеся во главе, уже дошли к Майдану.
Фотографии Семена Кабакаева и известного поэта, автора «Песен, рожденных в АТО» Вячеслава Куприенко.
«Стільки людей не було з часів Революції Гідності! Капітуляції не буде!» — написал Вячеслав Куприенко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, митинг, марш
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