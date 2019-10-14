Последние новости раздела
- Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!" 16:16
- В Украине продолжает расти уровень инфляции15:41
- Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода15:10
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- Каким будет 2020-й для каждого из нас по Восточному гороскопу14:31
- Тарифы на коммуналку не снизят: министр назвала причину13:40
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска12:40
- Подразделения НВФ сорвали разведение сил в Золотом12:21
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы12:02
- Сегодняшний день станет первым серьезным тестом для Авакова, – политолог11:30
В Украине продолжает расти уровень инфляции
14.10.2019 15:41
В сентябре 2019 года уровень инфляции был на 7,5% выше, чем в аналогичный период в 2018 году. С августа цены выросли на 0,7%. С начала 2019 года цены повысились на 3,4%.
В сентябре зафиксировано подорожание овощей, тарифов на канализацию, горячую воду, отопление, водоснабжение и билетов на ж/д транспорт.
Однако на 23% подешевели яйца, на 8,5% природный газ, на 8,2% топливо и масла.
Теги: Украина, Донбасс, инфляция
Читайте также:
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- Украина катится в экономическую пропасть
- РОЖДАЕМОСТЬ В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖИТ ПАДАТЬ. ВИДЕО
- Почему зарплаты в Украине не обгонят цены
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- Что будет с долларом до конца года? Прогноз экспертов
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- Пушилин уволил Яценко с должности «министра связи ДНР»13:00
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска12:40
- Подразделения НВФ сорвали разведение сил в Золотом12:21
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы12:02
- «Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ11:15
- Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе11:00
- Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки10:30
- В Донецке разгорелись мощные бои: залпы слышны через закрытые окна10:15
- Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!" 16:16
- В Украине продолжает расти уровень инфляции15:41
- Китайские умельцы "превратили" iPhone X в iPhone 11 Pro за $215:30
- Совет ЕС продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери15:20
- Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода15:10
- Эдди Хирн назвал следующего противника Усика15:00
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- Каким будет 2020-й для каждого из нас по Восточному гороскопу14:31
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее16:34
- Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке15:33
- Какие тяготы ложатся на плечи каждому знаку Зодиака14:53
- Кравчук заметил улучшение отношений между РФ и Украиной14:32
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение