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Власти предупредили о вероятности провокаций на День защитника

14.10.2019 09:20
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Власти предупредили о вероятности провокаций на День защитника

Вчера, 13 октября, руководство СБУ, МВД и СНБО распространило совместное обращение к участникам запланированных  14 октября акций в честь Дня защитника Украины с призывом не дать манипулировать собой и использовать «в темную» и предупредили, что действия правоохранительных органов «будут строгими и внимательными», передает replyua.net.

«Завтра - день памяти и уважения, он не может и не должен стать днем раскола и слабости. ... Этот день должен пройти мирно и достойно. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас «в темную», нести деструкцию. Погибло слишком много воинов и защитников Украины, чтобы сегодня мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских – целях», - сказано в тексте сообщения. Кроме того, в МВД и СБУ пояснили, что сотрудники полиции готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции и надеются, что участники массовых акций будут бдительными.

«Правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. Общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации», - указали в ведомствах.



Теги: Донбасс, День защитника Украины, провокации
 
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