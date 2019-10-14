Восстание на Майдане: Зеленский срочно обратился к украинцам: «Прошу вас…»

14.10.2019 07:16

Владимир Зеленский обратился к ветеранам АТО и добровольцам, воевавшим в зоне проведения ООС на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой быть мудрыми и не даровать врагу «подарков своими же руками». Об этом пишет Рoliteka со ссылкой на сообщение от имени гаранта, которое распространяют в сети.

Среди прочего, в канун праздника 14 октября — Дня защитника Украины — президент говорит об уникальной храброй нации и понимании, что сейчас всех волнует будущее Украины и Донбасса — война не будет проигранной, уверяет президент, однако народу стоит проявить мудрость:

«Дорогие украинцы! Завтра мы с вами будем отмечать День защитника Украины. Нашей Родной стране повезло, ведь она имеет много мужественных и несокрушимых защитников. И завтра каждый сознательный украинец выразит безграничное уважение и благодарность нашим воинам, добровольцам, медикам и волонтерам, журналистам, работающим в зоне боевых действий… », — отметил президент.

Также Владимир Зеленский отмечает, что знает — 14 октября в украинской столице и в других городах страны пройдут акции и вече:

«Я призываю каждого представителя сил правопорядка уважать конституционное право граждан на мирный протест. Гарантировать их безопасность. Завтра вы должны показать, что вы — силы правопорядка демократического, европейского образца ».

Также Зеленский отметил, что понимает опасения всех ветеранов и добровольцев по ситуации с разведением сил на Донбассе:

«Обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в акциях. Слышу и прислушиваюсь к вашему мнению. Украина — свободная и демократическая страна, где каждый имеет право быть услышанным. 14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным », — заявил он.

Президент выразил надежду, что ветераны не допустят чтобы «память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана»:

«Обещаю вам как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, я никогда этого не допущу. Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого », — добавил он.

Президент в контексте обращения напомнил:

«20 мая я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины. Я верен этой клятве и буду оставаться верным ей всегда. Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас — будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. …не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним также, ранее согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересеченная ни «красная линия».

Напомним и о том, что боевики на оккупированном Донбассе устроили «месиво» в день запланированного разведения сил. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

«7 октября, на линии боевого соприкосновения зафиксированы семь прицельных обстрелов позиций Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск. При этом пять раз вооруженные формирования РФ и ее наемники сознательно нарушали Минские соглашения минометными обстрелами позиций украинских героев », — отметил он.

По его словам, террористы выпустили по украинским позициям мины 82-мм калибра. Также использовались крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

«С 8.00 в течение 20 мин противник вел обстрел в районе участка разведения населенного пункта Золотое, применяя в направлении от оккупированного города Первомайск Луганской области станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе не начался в понедельник, поскольку были нарушения перемирия. С таким заявлением глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил в понедельник, 7 октября.

Напомним также, ранее согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересеченная ни «красная линия».

Источник: https://politeka.net