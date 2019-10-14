Встреча Зеленского и Путина на грани срыва, озвучено самое сложное условие: «Последний шанс»

14.10.2019 20:04

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление по поводу «нормандского саммита»

В частности, по его словам, встреча в нормандском формате лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться в Париже приблизительно в середине ноября. По-крайней мере украинская сторона к этому стремится и рассматривает сразу несколько дат, сообщил Пристайко в интервью Reuters.

В то же время Пристайко назвал условие, при котором встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится, отметив, что – это последний шанс для реализации минских договоренностей.

По его словам, саммит состоится только в случае полного прекращения огня на Донбассе.

Пристайко отметил, что сохранять перемирие нужно как минимум семь дней.

«Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б», — добавил Пристайко.

Отметим, в настоящее время на Донбассе постоянно нарушается режим прекращения огня.

Появилась информация, что снова сорван отвод войск. Террористические формирования накрыли огнем позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого, где должен стартовать процесс отвода сил и средств.

В понедельник, 14 октября, президент Зеленский побывал в Донецкой области по случаю Дня защитника Украины.

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны на Донбассе — это все было шоковой терапией, будто 2 тыс. вольт пропустили по телу нашей родной Украины. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины. У народа есть только два пути: сдасться или родиться во второй раз, встать на ноги. Мы выбрали именно этот (второй, — ред.) путь. Мы украинцы — свободные и несокрушимые, — заявил Зеленский. — Единственное, что сегодня должен сказать и президент, и каждый украинец — это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. За характер, дух, волю и выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо».

Источник: https://politeka.net