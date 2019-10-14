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Зеленский не самоубийца: дан прогноз на "маневр" с формулой Штайнмайера
Журналист и телеведущий Евгений Киселев убежден, что президент Зеленский "снивелирует" "формулу Штайнмайера", найдя для этого подходящий предлог.
"Зеленский – не самоубийца", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.
Журналист уверен: президент Украины "не собирается предоставлять особый статус Донбассу, менять Конституцию, проводить выборы под дулами автоматов пророссийских сепаратистов и российских "отпускников" или временно уволившихся из армии "добровольцев".
В этом контексте он заметил: "Думаю, эта подпись Кучмы под каким-то там письмом Сайдику – не более чем тактический маневр".
По его оценкам, Зеленский явно не пойдет на уступки требованиям Майдана. Он примет эти решения "через паузу", преподнеся как свои собственные идеи.
"Я думаю, закончится всё это тем, что либо на переговорах в "нормандском" формате, если они состоятся, либо потом "слуга народа" разведет руками и скажет: "Народ против, я ничего не могу сделать", – спрогнозировал Киселев.
Теги: политика, Донбасс, президент, нормандский формат, Зеленский
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