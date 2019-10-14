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Зеленский выступил с сильной речью на Донбассе в День защитника Украины

14.10.2019 18:35
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Зеленский выступил с сильной речью на Донбассе в День защитника Украины

Так, Зеленский вместе с военными исполнил гимн и произнес праздничную речь для бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Диалог.UA. Президент отметил, что раньше украинцы жили беззаботно и говорить о войне им приходилось только о той, которая шла где-то далеко от родины. Государство в это время, по словам президента, не заботилось об армии и военных. Однако в 2014 году все изменилось.

Страна потеряла часть территорий и тысячи своих людей.

Зеленский отметил, что для страны это была шоковая терапия, которая изменила ее жителей. Президент утверждает, что украинцы выбрали путь борьбы и с того времени стали сильнее. Зеленский отметил, что Украина остается независимой и если кто-то захочет это оспорить, то им придется столкнуться с украинской армией.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, День защитника Украины, Зеленский
 
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