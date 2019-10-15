Главная / Новости / Украина / Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции
Последние новости раздела
- Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции 16:56
- Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне16:41
- На Буковине осквернили могилы воинов АТО16:20
- Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом15:56
- В Сеть слили 7 пунктов "формулы Зеленского" по Донбассу - Россия "потеряет дар речи", когда увидит это15:01
- Чем не угодил День Независимости украинцам? Почему Рада решила перенести дату празднования14:04
- В Кабмине решили не проверять пенсионеров-переселенцев из ОРДЛО по месту жительства13:46
- Бабченко вдруг поддержал план Зеленского по Донбассу: "Распускаем ВСУ и сдаемся Путину..."13:22
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее13:02
- Популярный украинский курорт страдает от нашествия необычных червей. ВИДЕО12:39
Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции
15.10.2019 16:56
Председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия сегодня встретится со следователями Службы безопасности Украины, чтобы передать всю информацию о фактах оплаты участия в митингах против капитуляции. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"У меня были несколько сигналов из моего окружения о том, что некоторые лица предлагают оплату за участие в этих событиях. Я сегодня встречаюсь вечером со следователем СБУ, передам всю информацию. Пусть они делают выводы и расследование", - сказал Арахамия.
Ранее сообщалось, что председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия заявил о фактах оплаты участия в митингах против капитуляции.
Теги: Донбасс, митинг, СБУ, доказательство, оплата
Читайте также:
- СБУ в осаде женщин: луганские активисты бросили под ноги милиции 30 серебреников (ВИДЕО)
- В микроавтобусе СБУ на евромайдане нашли "ужасные вещи"
- Подробности ликвидации луганской группы диверсантов (ФОТО + ВИДЕО)
- Как пророссийские митингующие громили донецкое СБУ (ФОТО + ВИДЕО)
- "Губаревцы" целый день бродили по Донецку и захватывали всё, что попадалось под руку (ФОТО + ВИДЕО)
- В Луганске прошёл митинг за единство Украины (ФОТО)
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ07:53
- Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции 16:56
- Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне16:41
- Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд16:30
- На Буковине осквернили могилы воинов АТО16:20
- Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом15:56
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Сеть слили 7 пунктов "формулы Зеленского" по Донбассу - Россия "потеряет дар речи", когда увидит это15:01
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее