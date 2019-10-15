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Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции

15.10.2019 16:56
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Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции

Председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия сегодня встретится со следователями Службы безопасности Украины, чтобы передать всю информацию о фактах оплаты участия в митингах против капитуляции. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"У меня были несколько сигналов из моего окружения о том, что некоторые лица предлагают оплату за участие в этих событиях. Я сегодня встречаюсь вечером со следователем СБУ, передам всю информацию. Пусть они делают выводы и расследование", - сказал Арахамия.
Ранее сообщалось, что председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия заявил о фактах оплаты участия в митингах против капитуляции.



Теги: Донбасс, митинг, СБУ, доказательство, оплата
 
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