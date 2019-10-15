Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции

15.10.2019 16:56

Председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия сегодня встретится со следователями Службы безопасности Украины, чтобы передать всю информацию о фактах оплаты участия в митингах против капитуляции. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"У меня были несколько сигналов из моего окружения о том, что некоторые лица предлагают оплату за участие в этих событиях. Я сегодня встречаюсь вечером со следователем СБУ, передам всю информацию. Пусть они делают выводы и расследование", - сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия заявил о фактах оплаты участия в митингах против капитуляции.