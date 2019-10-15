- В Сеть слили 7 пунктов "формулы Зеленского" по Донбассу - Россия "потеряет дар речи", когда увидит это15:01
- Чем не угодил День Независимости украинцам? Почему Рада решила перенести дату празднования14:04
- В Кабмине решили не проверять пенсионеров-переселенцев из ОРДЛО по месту жительства13:46
- Бабченко вдруг поддержал план Зеленского по Донбассу: "Распускаем ВСУ и сдаемся Путину..."13:22
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее13:02
- Популярный украинский курорт страдает от нашествия необычных червей. ВИДЕО12:39
- Болезненный компромисс: Пристайко назвал альтернативу «формулы Штайнмайера»12:21
- На Западе причислили всех украинцев, которые выступают против «мирных» инициатив Зеленского – к «экстремистам»11:39
- Отопительный сезон в Украине: Гончарук рассказал, какие города останутся без тепла. ВИДЕО11:17
- «Грызут даже бетон». Популярный украинский курорт атаковали «черные твари». ВИДЕО10:27
Чем не угодил День Независимости украинцам? Почему Рада решила перенести дату празднования
В Украине снова предлагают перенести День Независимости. С идеей выступила националистическая партия “Свобода” и ее народный депутат Оксана Савчук. Новая дата, прописанная в законопроекте, не 24 августа, а 22 января.
Почему такая идея появилась в парламенте и есть ли у нее шансы, пишет from-ua.
В чем суть законопроекта
В поданном 3 октября проекте закона указано, что дату празднования необходимо перенести на 22 января. Автор считает, что за основу нужно взять дату подписания 4 Универсала УНР и фактическое создание Украины, произошедшее в начале 1918 года. Но из-за того, что Украина де-факто “была оккупирована” до 1991 года, в стране как таковой не было официальной независимости.
“Оккупацию территорий Украинской Народной Республики осуществляли РСФСР, а затем СССР, Польская Республика, Чехословацкая Республика, Королевство Румыния, Королевство Венгрия, Германская империя”, — говорится в пояснительной записке.
24 августа 1991 следует считать, по задумке инициаторов, как Днем восстановления украинской государственности и ежегодно отмечать его как государственный праздник.
Что думают историки и юристы
Это не первая попытка перенести День Независимости. В прошлом созыве нардепы уже проталкивали идею изменения даты праздника, но реального эффекта у поданного законопроекта не было. Его попросту не рассмотрели на пленарном заседании. В этот раз, по словам самой Оксаны Савчук, подан примерно схожий законопроект, призванный восстановить “историческую справедливость”.
"Я думаю, часть людей понимает, что это наша история. Мы ничего такого не предлагаем, только историческую справедливость. Мы отмечаем 22 января как День Соборности. Мы эту дату исторически отмечаем в Украине, и 24 августа мы тоже предлагаем также продолжить отмечать, просто назвать Днем восстановления Независимости. То есть ничего глобально в стране не изменится", – объяснила Савчук в эфире ObozTv.
Правда, ранее же историк Павел Гай-Нижник пояснял в комментарии, что последний Универсал был подписан 25 января.
"IV Универсал был принят 25 января, просто подписан более ранней датой из-за переговоров в Брест-Литовске. Если говорить еще подробнее, то 22 января также было восстановлено украинскую государственность. То есть это масло масляное, к тому же и сама Центральная Рада приняла постановление об отмечании этого праздника как Дня восстановления Независимости. В этом есть логика, но нет никакого смысла.
Эту дату мы празднуем как День Соборности, а День восстановления Независимости следует оставить на 24 августа. Потому 22 января - более историческая дата и здесь идет акцент на соединение, потому что УНР сама была создана III Универсалом. Другой вопрос, в законодательных документах стоило указать текучесть Украинского государства с давних времен, в том числе как наследницы УНР и Украинской державы Гетмана Скоропадского", — рассказал историк.
Эту дату мы празднуем как День Соборности, а День восстановления Независимости следует оставить на 24 августа. Потому 22 января - более историческая дата и здесь идет акцент на соединение, потому что УНР сама была создана III Универсалом. Другой вопрос, в законодательных документах стоило указать текучесть Украинского государства с давних времен, в том числе как наследницы УНР и Украинской державы Гетмана Скоропадского", — рассказал историк.
Юрист Александр Марусяк считает, ко Дню независимости 24 августа есть больше смысла добавить День народовластия 1 декабря, а не отдельный "День независимости" 22 января.
"Именно 24 августа 1991 Верховный Совет УССР провозгласили независимость Украины и создание самостоятельного государства, а 1 декабря на всеукраинском референдуме народ Украины поддержал это решение Верховной Рады. И именно после этого референдума Украину начали признавать другие государства.
А относительно УНР, то Украина, согласно закону, является полным правопреемником УССР (в том числе и о месте в ООН), а не УНР. В Акте провозглашения Независимости и так уже упоминается о продлении тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине, а УНР — это был лишь один из этапов нашей борьбы за независимость", — пояснил он.
В целом, учитывая, что данный проект закона не был поддержан монобольшинством, шансов у него практически нет. Вероятно, что рассмотрение законопроекта попросту "зависнет" в комитетах парламента.
Теги: Донбасс, Рада, дата, День Независимости
- Радоница, проводы, гробки: традиции поминания
- Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко
- В Донецкой области проводятся странные экзит-полы
- Встреча контактной группы в Минске 17 февраля может не состояться
- Шесть депутатов донецкого облсовета уходят в Раду
- Выборы в Мариуполе пройдут 29 ноября
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ07:53
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- В Сеть слили 7 пунктов "формулы Зеленского" по Донбассу - Россия "потеряет дар речи", когда увидит это15:01
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Чем не угодил День Независимости украинцам? Почему Рада решила перенести дату празднования14:04
- В Кабмине решили не проверять пенсионеров-переселенцев из ОРДЛО по месту жительства13:46
- Бабченко вдруг поддержал план Зеленского по Донбассу: "Распускаем ВСУ и сдаемся Путину..."13:22
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее13:02
- Популярный украинский курорт страдает от нашествия необычных червей. ВИДЕО12:39
- Болезненный компромисс: Пристайко назвал альтернативу «формулы Штайнмайера»12:21
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто