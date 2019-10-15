«Грызут даже бетон». Популярный украинский курорт атаковали «черные твари». ВИДЕО

15.10.2019 10:27

На популярном азовском курорте Кирилловке третий год подряд наблюдается нашествие кивсяка — одной из разновидностей многоножки. Это — вредитель культурных растений, который внедряется на частные подворья и в жилые дома с заброшенных участков на побережье, передает from-ua .

По словам местного жителя Вячеслава Куликовского, такая ситуация началась с тех пор, как владельцы пустующих земельных участков перестали косить сорную траву.

«Они все лето размножаются в листьях и траве. А едят даже бетон, чтобы вы понимали», — утверждает Вячеслав.

Вредитель прячется от солнца, он активен в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды — морковь, свеклу, редис. Урон огороду наносит крапчатый кивсяк. Этот вид имеет светлую окраску с красными пятнами на сегментах. В зависимости от возраста бывает коричневым или черным, живет 4−5 лет. Его длина 8−14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц. После рождения у личинок всего три пары ног.

Жители Кирилловки просят руководство территориальной громады принял меры по отношению к владельцам участков, который скупают их для перепродажи и не уделяют должного внимания уборке.