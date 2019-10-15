Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне

15.10.2019 16:41

Сегодня, 15 октября, суд в Лондоне вынес решение в пользу государственного Приватбанка, и теперь иск против Коломойского и Боголюбова будет рассматривать Высокий суд Лондона.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Диалог.UA.

Игорь Коломойский проиграл апелляцию в Британии. Теперь Высокий суд Лондона обязан рассмотреть по сути обвинений иск национализированного Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, а также связанным с ними компаниям, в том числе с британской регистрацией, в связи с выведением денег из Приватбанка. Год назад Высокий суд в Лондоне отказался рассматривать иск по сути, установив, что не имеет юрисдикции над ответчиками. Однако Приватбанк не согласился с таким мнением, пошел в апелляцию и добился пересмотра решения. Теперь судьба Коломойского и его партнеров в руках Высокого суда Лондона. Также сохранены ограничения для Коломойского на расходы 20 тысяч фунтов в неделю.