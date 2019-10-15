На Буковине осквернили могилы воинов АТО

15.10.2019 16:20

В селе Банилов Черновицкой области на местном кладбище неизвестные повредили полотнища государственных флагов на двух могилах воинов АТО. Об этом сообщают в полиции, пишет Сегодня.

На место происшествия сразу выехали полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному правонарушения.