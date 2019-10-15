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Отопительный сезон в Украине: Гончарук рассказал, какие города останутся без тепла. ВИДЕО

15.10.2019 11:17
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Отопительный сезон в Украине: Гончарук рассказал, какие города останутся без тепла. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что отопительный сезон в Украине начнется в срок. Однако два города могут столкнуться с проблемами отопления из-за неправильной подготовки к зиме.
Об этом он заявил в блоге, передает Диалог.UA. По его словам, несколько дней кряду в Украине говорят о том, что отопительный сезон может сорваться. Однако все эти сообщения являются неправдивыми. Гончарук пояснил, что проблемы могут возникнуть лишь в двух городах Украины – это Смела и Новый Роздол. В этих городах неправильно подготовились к отопительному сезону, так как в городе данным вопросом занимались частные компании. Он пояснил, что все технические вопросы Кабмин уже решил, а теперь осталось только дождаться запуска отопления. В остальных городах проблем не должно быть.



Теги: Донбасс, город, тепло, отопительный сезон
 
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