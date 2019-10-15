Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину

15.10.2019 19:01

Президент России Владимир Путин принципиально не соглашался проводить обмен удерживаемыми лицами во время каденции пятого президента Украины Петра Порошенко в формате 35 на 35 по личным причинам.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый признался в интервью LB.ua, по какой причине президент Российской Федерации Владимир Путин пошел на большой обмен 35 на 35, пишет Диалог.UA.

Данное заявление прозвучало в контексте рассуждений о том, что Россия вынуждена показывать, что она является стороной конфликта на Донбассе, начиная с освобождения заложников. "Я отдаю должное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я знаю, что Путин не соглашался освобождать кого-либо при президенте Порошенко. По разным причинам", – констатировал Чалый. Украинский дипломат отметил, что Зеленский и его команда профессионально провели этот обмен. "Это важное достижение, однако и дальше надо двигаться", – добавил Чалый. Как известно, в сентябре между Украиной и РФ состоялся обмен и домой вернулись 11 политзаключенных, а также 24 военнопленных моряка.