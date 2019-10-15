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Популярный украинский курорт страдает от нашествия необычных червей. ВИДЕО

15.10.2019 12:39
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Популярный украинский курорт страдает от нашествия необычных червей. ВИДЕО

В Кирилловке наблюдается нашествие кивсяка. Это одна из разновидностей многоножек.

Местные жители публикуют соответствующие видео в социальных сетях, передает donpress.

Один из жителей Кирилловка Вячеслав Куликовский, отмечает, что такая ситуация началась с тех пор, как владельцы пустующих земельных участков перестали косить сорную траву.

Также Куликовский обратился к местной власти, чтобы он принял меры по отношению к владельцам участков, которые не уделяют должное внимание их уборке.



Теги: Донбасс, видео, червь, Запорожская область, уборка, трава, Нашествие, соцсети
 
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