Популярный украинский курорт страдает от нашествия необычных червей. ВИДЕО

15.10.2019 12:39

В Кирилловке наблюдается нашествие кивсяка. Это одна из разновидностей многоножек.

Местные жители публикуют соответствующие видео в социальных сетях, передает donpress.

Один из жителей Кирилловка Вячеслав Куликовский, отмечает, что такая ситуация началась с тех пор, как владельцы пустующих земельных участков перестали косить сорную траву.

Также Куликовский обратился к местной власти, чтобы он принял меры по отношению к владельцам участков, которые не уделяют должное внимание их уборке.