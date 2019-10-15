В Кабмине решили не проверять пенсионеров-переселенцев из ОРДЛО по месту жительства

15.10.2019 13:46

Кабмин Украины принял решение изменить порядок назначения, восстановления и проведения пенсионных выплат ВПЛ из ОРДЛО.

Так, согласно постановлению № 788 от 21 августа 2019 года инспекторы из управлений соцзащиты не будут контролировать место жительства пенсионеров-переселенцев. Информация о них будет поступать соцработникам в специальную базу от пограничников и других госучреждений, пишет ДонПресс.

По словам замначальника Покровского горуправления труда и соцзащиты населения Валентины Шаповалоой, если переселенец получает только пенсию, то по адресу пребывания проверки не будут осуществляться.

Также, по новым правилам, управление Пенсионного фонда сверяет данные и идентифицирует личность по единой информационной базе ВПЛ. Для возобновления пенсионных выплат следует с документами обратиться в Пенсионный фонд.