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В Сеть слили 7 пунктов "формулы Зеленского" по Донбассу - Россия "потеряет дар речи", когда увидит это
Специальная группа Офиса президента Украины предложила провести трансформацию Минских соглашений в "формулу Зеленского". Источник Тelegram-канала "Резидент" сообщил, что специальная группа при ОП разработала основные изменения в Минские соглашения, которые уже получили название "формула Зеленского".
Ее основные пункты были опубликованы сегодня. Об этом сообщает Диалог.UA.
"Минские соглашения не выполняются пять лет, заключались они с предыдущей властью, и актуальность их минимальна. Украинское общество хочет окончание войны на Донбассе, но против "формулы Штайнмайера". Специальная группа при ОП разработала основные изменения в Минские соглашения, которые уже получили название "формула Зеленского", основные пункты приводятся ниже. 1. Выборы проводятся на неподконтрольных территориях только после установления международного контроля над границей между непризнанными республиками и Россией как ключевого условия. Контроль за границей могут осуществлять полицейская Миссия ОБСЕ, миротворцы ООН. 2. Внутри неподконтрольных территорий не должно находиться ни одного военного формирования соседних государств. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. Контроль за ситуацией осуществляет Миссия ОБСЕ. 3. Выборы на неподконтрольных территориях проходят по украинскому законодательству с участием украинских партий. 4. За выборами ведут наблюдения представители ОБСЕ, ЕС и ООН. 5. Право участвовать в выборах имеют только лица, которые не нарушали украинское законодательство. 6. Списки желающих принять участие в выборах регестрируются украинским ЦИК. 7. Амнистия распространяется только на мирных жителей, не принимавших участие в вооруженном конфликте. 8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины начинается после признания выборов. 9. Проведение конституционной реформы в Украине и вступление в силу закона об особом статусе на основе украинского законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Начинает действовать с момента признания выборов демократическими и состоявшимися.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ЕС, ООН, граница, ЦИК, формула, ОБСЕ, Минские соглашения, Зеленский
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