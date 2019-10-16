Анну Новосад назначили на еще одну должность в Кабмине: о чем речь

16.10.2019 19:48

Глава Минобразования Украины Анна Новосад стала также руководителем Административного комитета Национального совета по вопросам развития науки и технологий. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства, данное решение приняли во время заседания Кабинета министров.



«В Национальном совете есть два комитета – Научный и Административный, у каждого из которых одинаковое количество членов. Членами Научного являются ведущие украинские ученые, его обновление осуществляется = каждые два года. Админкомитет состоит из представителей ЦОИВов и профильных учреждений, а еще региональных госадминистраций, на территории которых есть огромный научный потенциал. В связи с тем, что состав правительства и других органов власти было обновлено, то мы должны были обновить и состав Админкомитета», – рассказала Новосад. Она также отметила, что первое заседание Нацсовета которое будет возглавлять нынешний премьер-министр Алексей Гончарук, планируется на начало ноября.