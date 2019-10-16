Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Грызут и бетон: курорт в Кирилловке атаковали черные черви. ВИДЕО

16.10.2019 22:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Грызут и бетон: курорт в Кирилловке атаковали черные черви. ВИДЕО

Кирилловку в Запорожской области атакуют черные черви, которые называются кивсяком. Это одна из разновидностей многоножки. Об этом сообщает РИА Мелитополь. Это произошло после того, как хозяева пустующих земельных участков перестали косить траву, пишет РБК-Украина.

Один из местных жителей утверждает, что все лето черви размножаются в траве и едят даже бетон.

Эти черви не любят солнце и очень активны в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды – морковь, свеклу, редис. Они очен вредны для огорода.

В зависимости от возраста кивсяк бывает коричневым или черным, средняя продолжительность жизни 4-5 лет. Длина червя 8-14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Мелитополь, червь, Запорожская область, насекомые, курорт, бетон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх