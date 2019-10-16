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Грызут и бетон: курорт в Кирилловке атаковали черные черви. ВИДЕО
16.10.2019 22:13
Кирилловку в Запорожской области атакуют черные черви, которые называются кивсяком. Это одна из разновидностей многоножки. Об этом сообщает РИА Мелитополь. Это произошло после того, как хозяева пустующих земельных участков перестали косить траву, пишет РБК-Украина.
Один из местных жителей утверждает, что все лето черви размножаются в траве и едят даже бетон.
Эти черви не любят солнце и очень активны в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды – морковь, свеклу, редис. Они очен вредны для огорода.
В зависимости от возраста кивсяк бывает коричневым или черным, средняя продолжительность жизни 4-5 лет. Длина червя 8-14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Мелитополь, червь, Запорожская область, насекомые, курорт, бетон
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