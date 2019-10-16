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Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера
16.10.2019 14:30
Горсовет Харькова принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором поддержал формулу Штайнмайера, сообщает НВ.
В обращении депутаты назвали формулу Штайнмайера «единственным реальным путем к прекращению войны».
«Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей», — отмечается в документе.
В горсовете отметили, что реализация формулы Штайнмайера позволит вернуть оккупированный Донбасс в состав Украины.
Обращение было принято большинством голосов: 53 - "за", 12 депутатов проголосовали против, 2 - воздержались.
Теги: Донбасс, Харьков, горсовет, формула, Штайнмайер
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