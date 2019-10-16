Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера

16.10.2019 14:30

Горсовет Харькова принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором поддержал формулу Штайнмайера, сообщает НВ.

В обращении депутаты назвали формулу Штайнмайера «единственным реальным путем к прекращению войны».

«Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей», — отмечается в документе.

В горсовете отметили, что реализация формулы Штайнмайера позволит вернуть оккупированный Донбасс в состав Украины.

Обращение было принято большинством голосов: 53 - "за", 12 депутатов проголосовали против, 2 - воздержались.