Миллион украинских семей перестали получать субсидии

16.10.2019 07:41

Количество получателей субсидий в Украине сократилось почти в 1,5 раза – с 4 млн домохозяйств в прошлом отопительном сезоне до 2,8 млн в нынешнем.

Одна из причин – более строгая проверка субсидиантов со стороны государства, сообщил начальник Главного управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко. Он не исключил, что в дальнейшем число семей, получающих выплаты, может сократиться еще больше, передает Обозреватель.

Куценко рассказал, что сейчас проводится более строгая верификация тех, кто претендует на получение социальной помощи. В частности, проверяют их источники доходов, отсутствие двойной регистрации и т.д.

Чиновник напомнил о случаях, когда некоторые семьи специально разъезжались или разводились, чтобы получать субсидию.

"Это свидетельствует, что были определенные злоупотребления. И государство проводит ревизию. Поэтому у нас меньше домохозяйств будут получать субсидию", – объяснил Куценко.

Впрочем, по его словам, еще одной причиной сокращения числа субсидиантов стало увеличение среднего дохода украинцев.

На вопрос, будет ли ревизия в 2020 году и следует ли ожидать очередного сокращения числа субсидиантов, он ответил: "Я, конечно, не астролог. Но думаю, постепенное сокращение будет".

"Мы должны понимать, что государство и правительство будут стремиться сокращать социальные выплаты. И нам нужно к этому готовиться. Потому что это большая обуза, которая оплачивается, в том числе, из наших с вами налогов", – подчеркнул Куценко.

"Будут строже проверять тех, кто получает социальную помощь. Это можно реализовать через инспекции социальными службами... Если человек выдает желаемое за действительное, т.е. на самом деле живет более благополучно, имеет большие доходы – я уверен, что в таком случае социальные выплаты будут прекращаться", – предупредил юрист.

Исчточник: https://from-ua.com