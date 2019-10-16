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Началась подготовка к всеукраинскому протесту шахтеров

16.10.2019 18:15
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Началась подготовка к всеукраинскому протесту шахтеров

Шахтерам не выплачивают зарплату уже более 4-х месяцев. Это заставило горняков устроить акцию, чтобы заставить правительство выплатить долги.

Шахтеры недовольны нынешней властью, так как она, как и прочие политики ранее, не пытается разрешить данную ситуацию.

"Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров… Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев",

– написал глава организации Михаил Волынец.

Протесты проходят в Луганской и Волынской областях. Отмечается, что во Львовской области горняки блокируют вагоны с углем.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, шахтер , протест
 
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