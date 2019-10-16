Назван "следующий шаг после безвиза" Украины с ЕС

16.10.2019 21:16

Следующий шаг на пути к интеграции с ЕС после безвиза - интегрированное управление границей.

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей...По состоянию на сейчас это звучит слишком сложно и немного абстрактно, но по сути интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза",

- сказал Кулеба.

Данная мера обеспечит свободное передвижение товаров и услуг.

Для этого на границах предстоит ввести стандарты ЕС и открыть больше мест для передвижения.

"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство - обеспечить свободу передвижения",

- добавил Кулеба.

Источник: http://kr24.com.ua