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Названа главная угроза для Зеленского: «премьер сделал ошибку», грядут перемены
Каждое слово, сказанное Владимиром Зеленским в большой политике, будет иметь последствия
Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал политолог Андрей Золотарев. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
По его словам, эту простую истину стоит помнить всем, приходящим во власть. Пока что, к сожалению, у команды Зеленского нет понимания, что все сказанное ими записывается и может аукнуться самым неожиданным образом спустя какое-то время. И все сделанное так же.
«Это большая проблема для самого Зеленского, потому что через год, может быть, Гончарука и забудут, но будут помнить, что премьер Зеленского пришел к неонацистам на концерт», — говорит Золотарев.
Пока что рейтинги Зеленского в порядке, несмотря на сообщения о падении поддержки, отметил эксперт. Но чуда не будет, впереди достаточно непопулярные решения президента – грядущее разрушение коррупционного контента не всеми будет воспринято позитивно.
«Намерения разрушить коррупционный консенсус неизбежно повлечет рейтинговые потери. Те, кто бусиками тягает контрабанду из польских грунтовен не будут аплодировать Зеленскому, те, кто крышует нелегальную добычу янтаря и игровой бизнес, не будут аплодировать. Всегда будут недовольные», — считает Золотарев.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил благотворительный концерт для ветеранов боевых действий на Донбассе Veterans strong party, где выступили рок-группы Кому вниз и Сокира Перуна, которую называют главной украинской скинхед-группой.
Фото с Гончаруком на сцене опубликовал лидер праворадикальной организации С14. В прессе по этому поводу поднялся шум.
«К самому концерту я не имею никакого отношения. Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. Считаю это делом движения ветеранов, которое устраивало мероприятие, или независимой радиокомпании, которая обеспечивала музыкальную программу вечера.
В любом случае это не дело главы правительства – диктовать нашим защитникам, какие песни петь. В то же время, чтобы не было никаких вопросов: я не разделяю ни одну из человеконенавистнических идеологий – ни нацизм, ни фашизм, ни коммунизм«, – написал Гончарук.
Он отметил, что «не хотел делать публичный кейс из этого, но определенные медиа подали это с довольно неоднозначными тезисами».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, премьер-министр, Зеленский
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