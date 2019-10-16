Новый штраф для украинских водителей: кому придется открыть кошельки

16.10.2019 20:45

Введен новый штраф за невыполнение водителем, осуществляющим перевозку грузов или пассажиров, требований работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля.

Он начал свое действие с 25 сентября, пишет auto.24tv.

Остановка может быть произведена только работниками Укртрансбезопасности в форменной одежде, которые имеют соответствующее служебное удостоверение, направление на проверку, сигнальный жезл и индивидуальную печать.

Штраф составляет 3400 грн. или лишение права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Проверка может осуществляться только на дороге огласно графику, который составляется и утверждается руководителем Укртрансбезопасности или ее территориального подразделения.

Проверять авто допускают лиц в количестве не менее двух человек.

Источник: https://from-ua.com