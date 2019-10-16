О главном: 6 месседжей из пресс-марафона президента Зеленского

16.10.2019 13:48

Президент Владимир Зеленский устроил беспрецедентный в истории Украины пресс-марафон. В течение 14 часов он отвечал на многочисленные вопросы журналистов со всей страны – о тарифах, предвыборных обещаниях, окончании войны и о многом другом. Впервые встреча с прессой проходила без лишнего пафоса и в неформальной обстановке. Поэтому уникальной возможностью пообщаться с главой государства воспользовались аж 170 журналистов. Среди более чем 300 вопросов мы выбрали главные месседжи, которые услышали от президента.

Основная миссия – завершить войну на Донбассе

Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что его основная миссия на посту главы государства – завершение войны на Донбассе. Он заверил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей будут возвращены в состав Украины. При этом президент видит два пути, как этого достичь: Нормандский формат и личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Встречаться (для проведения переговоров об окончании войны в Донбассе, - ред.) мы можем в двух форматах: Нормандский и прямая встреча моя с президентом РФ. Об этой встрече напрямую никто не говорит, потому что все против», - отметил Зеленский.

По словам главы государства, сейчас ведутся переговоры по саммиту в нормандском формате. В ближайшее время Германия и Франция предложат дату переговоров России. Украина свое предложение уже выразила: как можно быстрее, ведь ежедневно на линии фронта погибают наши воины.

Возвращение пленных всеми возможным путями

Владимир Зеленский отметил, что готов к любым форматам переговоров для возвращения украинских пленных. Сегодня существует 3 списки пленников: украинцы (в частности, крымчане), которых удерживает Россия; граждане в плену на оккупированном Донбассе; украинцы, которых по неофициальным данным удерживают в ОРДЛО.

Зеленский надеется, что на встрече в Нормандском формате вопрос возвращения пленных будет решен. Со своей стороны, подчеркнул президент, Украина готова к взаимному освобождения в любое время и в любых форматах.

«Хочу вам сказать: если Нормандский формат откладываться из-за того, что не будет разведения, и в Золотом продолжаться выстрелы, тогда мы будем находить другие форматы, как вернуть наших людей. Один из них – это Минск. Есть еще один, который сработал, - мои прямые переговоры с президентом РФ», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Выборы на Донбассе – только по украинским законам

Президент также выразил четкую позицию относительно выборов на оккупированном Донбассе: местные выборы в Донецкой и Луганской областях пройдут по украинскому законодательству и только тогда, когда это будет безопасно. Российские войска должны быть выведены, незаконные вооруженные формирования – разоружены, а контроль над украинской-российской границей – восстановлен.

«По закону Украины, там не могут быть военные, там не может быть автоматов, пулеметов, должна быть доступность всех партий. Если этого на входе нет, раз туда изначально не будет доступа ЦИК, журналистов, то выборы автоматически не состоятся, несмотря на то, что мы подпишем или не подпишем», - отметил глава государства.

Деоккупация Крыма – в фокусе внимания

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что планирует вернуть тему деоккупации аннексированного Крыма на арену переговоров с Кремлем. В частности, он планирует обсудить это в Нормандском формате.

Вместе с тем президент отметил, что украинские политики и дипломаты постоянно занимаются крымским вопросом. Один из вариантов решения проблемы, который предлагают политики, это – изменения в Конституцию Украины о крымскотатарской национальной территориальной автономии и закон о коренных народах.

По словам президента, он готов встречаться с представителями крымских татар в отношении этого.

Коммунальные тарифы расти не будут

Одной из своих задач на посту президента Владимир Зеленский также назвал уменьшение тарифов на коммунальные услуги. Он гарантировал, что украинцы не будут платить больше за «коммуналку», несмотря на то, что МВФ требует повысить цену на газ.

«Человек никогда не будет платить 50-80% от своего дохода или дохода семьи за «коммуналку». Мы работаем над некоторыми вещами, чтобы тарифы уменьшились», - подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что летом газ для населения уже подешевел.

Прожиточный минимум в два раза выше

Во время общения с журналистами глава государства анонсировал повышение прожиточного минимума в следующем году. По словам Зеленского, прожиточный минимум должен достичь реального уровня: «Где-то 4300 грн при сегодняшнем курсе», - отметил он.

При этом Зеленский пообещал, что валютный курс не будет увеличиваться. Стоит заметить, что летом курс доллара снизился на 13% по сравнению с прошлым годом.

Центр громадського моніторингу та контролю