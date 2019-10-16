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Оккупанты расстреляли ВСУ из минометов: катастрофические потери, детали трагедии в ООС
ВСУ понесли катастрофические потери из-за обстрелов со стороны кремлевских террористов «Л/ДНР»
Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центр штаба ООС.
По обновленной информации военных, за минувшие сутки оккупационные войска «Л/ДНР» 26 раз нарушили режим прекращения огня.
Как рассказывают в пресс-центре штаба ООС, противник прицельно бил по позициям ВСУ на линии соприкосновения из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме этого, на передовой была зафиксирована также активность вражеских снайперов.
Больше всего обстрелов, а именно 20, штаб насчитал в зоне ответственности «Восток»: пять раз вблизи Марьинки – из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Авдеевки – из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберных пулеметов; три раза у Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды в районе Новогнатовки-из вооружения БМП-1 и гранатометов; возле Опытного-из миномета калибра 82 мм; два раза неподалеку Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов и; дважды возле Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика – из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Лебединского – со станковых противотанковых гранатометов.
В зоне ответственности «Север» было зафиксировано 6 вражеских обстрелов: вблизи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Золотого – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Травневого– со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Увы, но прошедшие сутки ВСУ понесли катастрофические потери среди личного состава. Вследствие вражеских обстрелов двое наших военнослужащих погибли, еще четыре получили ранения, один — боевое травмирования.
С начала текущих суток российско-террористические войска «Л/ДНР» уже успели нарушить режим прекращения огня. По информации пресс-центра штаба ООС, позиции ВСУ оккупанты даже обстреляли из запрещенного тяжелого вооружения: дважды неподалеку Лебединского – из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем; два раза вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
К счастью, потерь среди личного состава ВСУ с начала текущих суток зафиксировано не было.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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