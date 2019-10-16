От государства в частные руки. Как движется приватизация?

16.10.2019 15:31

В следующем году правительство планирует привлечь 5 млрд грн от приватизации госпредприятий. Сейчас Минэкономики готовит почти 800 компаний к продаже на аукционе. Среди них есть как заводы, так и маленькие производственные цеха, недострои, бывшие кафе и тому подобное. Что такое малая и большая приватизации и почему государство распродает свои активы, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.





Малая приватизация

Прошлым летом в Украине началась так называемая «малая приватизация». То есть продажа предприятий, участков, сооружений, пакетов акций компаний, которые принадлежат государству или местным властям и стоимость которых не превышает 250 млн грн. Все объекты, а их было более 3000, продавались через открытый аукцион в системе «Prozorro. Продажи». Всего было проведено более 4000 электронных торгов.

По данным Prozorro, за больше чем год государству удалось заработать на приватизации 1,7 млрд грн. Больше всего денег заработал город Львов, также в пятерку лидеров попали Житомир, Киев, Винница и Чернигов. Всего к системе «Prozorro. Продажи» присоединилось более 200 городов, поселков и территориальных общин со всей Украины.

«На аукционах «Prozorro. Продажи» находят новых владельцев очень разные объекты. Например, во Львове был продан бывший ресторан за рекордные 116 млн гривен и победителем аукциона стала известна инвестиционная компания Dragon Capital. За лоты идет ожесточенная борьба, как в продаже помещения кафе в центре Киева, возле стадиона «Динамо» – его стартовая цена выросла в 57,5 ​​раз до 39 млн гривен», – рассказал Алексей Соболев, директор «Prozorro. Продажи».

Стать участником аукциона может любое частное или юридическое лицо, в том числе иностранные инвесторы. Не может быть покупателем представитель государства-агрессора – России. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на одной из аккредитованных электронных площадок (их перечень можно найти по адресу https://prozorro.sale/pokupcyam) и уплатить гарантийный взнос. Это – 10% от объявленной стоимости лота.

Аукционы предусматривают 3 этапа. Первый – на повышение. Выигрывает тот, кто предложит наибольшую цену. Если лот не продан, то объявляют второй аукцион. При этом начальная цена уменьшается на 50%. Если этот этап также не заканчивается продажей, то объявляется третий аукцион – на понижение. Каждый аукцион длится 3 минуты, участник может сделать 3 шага. Все процедуры проходят публично и открыто.

По словам экспертов, для бизнесменов – это хорошая возможность купить интересные объекты, а для местных советов – получить деньги в бюджет.

«В Днепропетровской области сельский совет продавала 14 километров водопровода, который ранее использовался для орошения. Стартовая цена составляла около 4 миллионов гривен. Для них это очень важная сумма – два годовых бюджета села. В результате компания, которая занимается сбором металлолома, купила объект почти за 5 млн», – отметил проектный менеджер «Prozorro.Продажи» Алексей Мовчан.

В Кабмине сообщают, что малая приватизация будет продолжаться. Сейчас к продаже готовится еще 800 предприятий.

Большая приватизация

Вслед за малой приватизацией государство планирует продать и крупные предприятия. Президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести первый конкурс большой приватизации в Украине до 1 апреля 2020 года.

«Начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечения иностранных советников. Срок до 1 декабря 2019 года. Ответственные – (премьер-министр Украины Алексей) Гончарук и (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей) Милованов», – отметил Зеленский.

В начале октября депутаты отменили перечень государственных компаний, запрещенных к продаже. Вместо этого они обязали Кабмин разработать новый список госпредприятий, которые нельзя продавать.

Авторы законопроекта считают, что разгосударствление крупных предприятий оживит инвестиции и оптимизирует систему управления государственным имуществом. Депутаты объясняют, что снятие искусственных запретов на приватизацию государственного имущества положительно повлияет на экономическое развитие регионов. По словам Роксоланы Пидласой, заместителя председателя комитета ВР по вопросам экономического развития, «государство – не эффективный собственник и никогда им не будет. Правительство должно заниматься повышением социальных стандартов и развитием экономики, а не бизнесом». Такое же мнение имеет и премьер-министр Алексей Гончарук.

«У государства должно остаться только то, что является стратегическим, выполняющим, кроме функции зарабатывания денег, еще и какую-то социальную функцию, или являющимся стратегически важным с точки зрения безопасности. Все остальное должно быть отдано частному и эффективному собственнику», – заявил он.

Среди предприятий, которые могут выставить на аукцион, есть такие гиганты, как Укрпочта, Укрзализныця и Нафтогаз. Хотя министр инфраструктуры Владислав Криклий уверяет, что купить можно будет только часть их акций, а не предприятия полностью. В правительстве убеждены, что компании смогут привлечь частных инвесторов, которые помогут осовременить предприятия.

«Во-первых, корпоратизированные госпредприятия, такие как Укрпочта, Укрзализныця или Нафтогаз лишатся балласта и начнут зарабатывать, а на тратить на его содержание. Во-вторых, продажа непрофильных активов компаний и министерств пополнит госбюджет, а не чьи-то карманы. Нечего и говорить о привлечении частных инвесторов, которые смогут модернизировать предприятия и создать на них высокооплачиваемые рабочие места», – убежден заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

Первый конкурс большой приватизации должен начаться до 1 апреля 2020 года. Кабмин уже назначил четырех инвестиционных советников, которые будут готовить к продаже Одесский припортовый завод, Угольную компанию «Краснолиманская», завод по производству инсулина «Индар», завод «Электротяжмаш» и Объединенную горно-химическую компанию.

Эксперты объясняют, что советники нужны, чтобы адекватно оценить компании и решить, как лучше их продавать.

Важно заметить, что экономисты по-разному относятся к приватизации госпредприятий. Некоторые считают, что она не состоится. Продажу привлекательных объектов могут заблокировать суды, а непривлекательные – просто не будут интересовать инвесторов.

Другие эксперты предполагают, что предприятия продадут, но выигрывает ли от этого государство? Аналитики предупреждают, что спешка в приватизации может привести к потере потенциально высокотехнологичных и незаменимых предприятий. Например, недобросовестный инвестор может закрыть единственный завод по производству инсулина в Украине. Чтобы такого не случилось, приватизацию нужно проводить очень взвешенно. Удастся ли правительству это сделать, покажет время.

Центр громадського моніторингу та контролю