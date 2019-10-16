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Переговоры в Минске: У Кучмы заявили о необходимости демилитаризовать 4 населенных пункта на Донбассе
Представители украинского государства в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе заявили, что нужно провести демилитаризацию населенных пунктов Новоазовск, Кальмиусское, Кумачово, Саханка, где должно быть отведено тяжелое вооружение и военная техника. Такое заявление по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в столице Беларуси Минске заявил пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Олифер написала: «Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника». Согласно ее словам, незаконные вооруженные формирования, несмотря на обязательства, которые были зафиксированы соглашениями, достигнутыми в Минске, «не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы».
При этом она добавила: «Остро стоит вопрос доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы. Их патрули испытывают систематические препятствия со стороны НВФ ОРДЛО, что является прямым нарушением минских соглашений».
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, демилитаризация
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