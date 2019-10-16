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Рада приняла новый жесткий закон, от штрафов не сбежит никто: первые подробности
Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о штрафах для нардепов-прогульщиков
Как передает Politeka, за законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат в случае пропуска без уважительных причин более 30% пленарных заседаний проголосовали в среду, 16 октября.
За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.
Как голосовали фракции:
«Слуга народа» – 229 «за», 1 – воздержался и 4 не голосовали
«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 6 «за», 5 воздержались и 27 не голосовали
«Европейская солидарность» – 26 не голосовали
«Батькивщина» – 1 «за», 10 воздержались, 3 не голосовали
«За будущее» – 4 «за», 3 воздержались, 16 не голосовали
«Голос» – 15 «за», 3 не голосовали
Внефракционные – 10 «за», 6 воздержались, 13 не голосовали.
Так, если народный депутат в течение одного месяца (и одной сессии ВР) без уважительных причин не участвует в более 30% голосований или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран, ему не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий месяц.
Распоряжение о прекращении выплат подписывает спикер парламента по решению регламентного комитета. А решение о прогулах будут принимать на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов (карточки) и данных по учету рабочего времени народных депутатов. Всю эту информацию будет предоставлять Аппарат ВР.
Отметим, сейчас для регистрации народного депутата через электронную систему достаточно, чтобы его карточка находилась в слоте. Однако после принятия закона о прогулах, кроме вставленной карты, народному депутату для регистрации придется нажать еще кнопку «ЗА».
Кроме того, нардепам будут начислять выплаты, если они на пленарные заседания регистрируются только с помощью электронной системы. Раньше же участие в пленарном заседании следовало подтверждать письменно.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, закон, штраф, Верховная Рада
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