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Свежий рейтинг Зеленского поражает: теперь точно известно, будет ли бунт
Рейтинг главы государства Владимира Зеленского впервые зашатался после президентских выборов
Об этом в интервью журналистам рассказал социолог Владимир Паниотто, пишет УП.
По его словам, после нескольких месяцев стремительного роста уровень доверия к главе государства впервые упал.
Социолог это явление связывает с подписанием так называемой «формулы Штайнмайера», на которую общество отреагировало массовыми протестами.
Паниотто отметил, что поддержка Владимира Зеленского среди населения упала сразу на 7%. Он утверждает, что этот случай — беспрецедентный, потому что и результат на выборах у Владимира Зеленского был такой, которого в Украине еще не было.
Несмотря на то, что Владимир Зеленский потерял 7% уровня доверия, ситуация положительная, поскольку предшественники с другими экспертами прогнозировали другую ситуацию.
«Это (падение доверия к предыдущей власти — ред.) связано и с субъективными факторами, вроде невыполнения обещаний, но и с объективными – завышенные ожидания общества, информационная война России, обратная сторона свободы СМИ, которой раньше не было – медиа до этого так не уничтожали власть. Все прогнозировали, что одобрение Зеленского будет снижаться, как только он начнет высказываться. Я также предполагал, что к концу года уже будет снижение. Но мы видим, что снижение не идет такими темпами, как предсказывали политологи и социологи», — подчеркнул социолог.
«То падение, которое есть сейчас, меньше ожидаемого. По Порошенко, падение его одобрения как президента было большим и началось раньше», — резюмировал Паниотто в общении с журналистами.
Ранее мы сообщали о главной угрозе для Владимира Зеленского. По словам политолога Андрея Золотарева, каждое слово, сказанное Владимиром Зеленским в большой политике, будет иметь последствия.
Эксперт уверяет, что эту простую истину следует помнить всем, кто приходит во власть. Пока что, к сожалению, у команды Зеленского нет понимания, что все сказанное ими записывается и может откликнуться самым неожиданным образом через какое-то время. И все сделано так же.
«Это большая проблема для самого Зеленского, потому что через год, может быть, Гончарука и забудут, но будут помнить, что премьер Зеленского пришел к неонацистов на концерт», – говорит Золотарев.
Теги: Донбасс, президент, рейтинг, Зеленский
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